Article Le vin est-il compatible avec un taux de cholestérol élevé ? Le vin, souvent célébré pour ses vertus gustatives et sociales, suscite également un intérêt croissant pour ses éventuels bienfaits...

Article Les meilleures options pour enrichir son alimentation en vitamine B6 La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial...

Conférence La prise alimentaire hédonique à l’origine de l’obésité Avec près de la moitié de la population mondiale concernée projeté pour 2035, le surplus pondéral et l’obésité sont...

Article Quels avantages procurent les mirabelles ? Les mirabelles sont de petits fruits dorés qui apportent une multitude de bienfaits à notre santé et notre bien-être....

Article Les poudres protéinées présentent-elles des risques pour la santé ? Les poudres protéinées sont devenues extrêmement populaires ces dernières années, notamment parmi les athlètes et les amateurs de fitness...

Article L’importance cruciale du soin des gencives La santé bucco-dentaire est souvent reléguée au second plan, mais elle joue un rôle fondamental dans notre bien-être général....

Article Pourquoi bébé se réveille la nuit ? Le sommeil d’un nourrisson est un sujet qui intrigue et parfois inquiète les jeunes parents. Entre les réveils fréquents...

Article Télétravail et épuisement : quand la maison devient un piège Le télétravail, initialement perçu comme une libération des contraintes du bureau traditionnel, s’est transformé pour beaucoup en une prison...

Article Mythes et réalités sur l’ostéopathie L’ostéopathie, bien que de plus en plus répandue, suscite encore de nombreuses interrogations et idées reçues. Cette discipline de...

Documentaire Xenius – Comment prévenir et guérir l’ostéoporose ? Les os sont un matériau vivant qui se reconstitue et se dégrade en permanence. Une fois que l’ostéoporose s’est installée,...

Article Quand les jeux d’argent devient une dépendance Le monde des jeux d’argent a toujours exercé une fascination particulière pour de nombreuses personnes. Que ce soit à...

Article Quelles sont les méthodes pour traiter l’anémie ? L’anémie est une condition médicale caractérisée par un manque de globules rouges sains ou d’hémoglobine suffisante dans le sang,...

Documentaire Télé-consultation : un géant français en première ligne La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le...

Documentaire Unité pour malades difficiles : qui sont les fous que l’on enferme ? Ils ont commis le pire mais leur folie est telle qu’ils ne peuvent pas être en prison. Grands schizophrènes,...

Conférence Santé Pays basque : comment mieux accompagner nos aînés ? Sud Ouest a réuni les principaux professionnels de santé du Pays basque pour débattre, en public, des nécessaires adaptations...

Documentaire Chère anorexie (1/2) À travers les témoignages poignants de malades et de soignants en Europe, une enquête sensible sur l’énigme de l’anorexie,...

Documentaire Allergies, intolérances, comment les supporter ? Le reportage traite des allergies et intolérances alimentaires, notamment au lactose et au gluten, qui affectent de nombreux Français....

Documentaire Urgences psy : en immersion avec des ados C’est l’un des rares services d’urgences psy spécialisé pour les mineurs en France. Pour Brut, notre reporter Juliette Deshormes...