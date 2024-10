Documentaire



Le nombre parle : 15 millions de Français souffrent d’allergies.

Les cas d’allergies ont doublé en 20 ans : asthme, eczéma, rhume des foins, rhinite, conjonctivite, et dans les cas les plus graves : angioedème et choc anaphylactique.

Ce programme passionnant donne la parole à ceux qui savent de quoi ils parlent et qui disent la vérité – chercheurs, enseignants et allergologues, mais aussi aux patients, dont les paroles sont émouvantes et porteuses d’espoir