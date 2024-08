Documentaire

Obésité, diabète, cancer, problèmes dentaires : le sucre est un poison, et nul ne l’ignore… « Complément d’enquête » raconte comment sa dictature s’est imposée dans notre alimentation. Pourquoi les multinationales de l’agroalimentaire en injectent-elle autant dans leurs plats ? Au sommaire : ma vie sans sucre : demain j’arrête ! Mission impossible pour une journaliste de « Complément d’enquête » : passer un mois sans ingérer un gramme de sucre. Mexique : l’amère patrie du Coca. Chaque Mexicain boit en moyenne 160 litres de soda par an, et plus d’un sur deux est en surpoids. Immersion dans un pays asservi au « dieu Coca ». Dukan : un régime bien trop riche. Enquête sur le come-back d’un célèbre « croisé anti-sucre », le docteur Dukan, très décrié en France, mais qui fait recette ailleurs. Un documentaire de Complément d’Enquête.