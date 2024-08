Podcast



Douleurs, pertes de sang ou syndrome prémenstruel, les règles impactent notre vie de tous les jours, en silence. On remarque notamment cette injonction à se taire au travail où les personnes menstruées sont tacitement incitées à dissimuler et contrôler leur flux le plus discrètement possible. Aline Bœuf a voulu comprendre cet interdit qui nous affecte toutes et tous. Au fil de ses entretiens avec des personnes menstruées, elle a collecté des éléments de réponse, et nous invite à prendre la parole pour que les règles, qui concernent près d’un tiers de la population mondiale, ne soient plus ni une gêne ni un tabou.