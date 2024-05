Documentaire



À une altitude de près de 4 000 mètres, Sking est l’un des villages les plus isolés de la région himalayenne du Zanskar. En trois mois seulement, d’août à octobre, les Zanskaris doivent récolter et stocker toute leur nourriture pour l’année à venir. Toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, travaillent sans relâche, de l’aube au crépuscule, et s’inquiètent de l’arrivée de l’hiver. Filmé en caméra subjective par Marianne Chaud, une jeune ethnologue, “Himalaya, la terre de femmes” offre une immersion sensible et poétique dans la vie de quatre générations de femmes pendant la saison des récoltes. Nous partageons leur intimité et progressivement nous nous attachons à elles. Un documentaire de Marianne Chaud.