Documentaire

Elles sont le miroir de la condition féminine. Les sages-femmes ont pris avec le temps une autonomie nouvelle. Naissances, mais aussi contraception ou IVG : ces femmes jouent un rôle-clé. À la maternité de Bourgoin-Jallieu (Isère), une vingtaine d’entre elles réalisent quelque 1 400 accouchements par an, ainsi que des IVG. Un étage plus bas, une maison de naissance a été créée. Des sages-femmes plus militantes y proposent un accouchement personnalisé et sans péridurale. Entre ces deux équipes, entre ces deux visions, une ambition commune : la solidarité entre femmes, au service de la vie. Tu enfanteras dans la douceur est une histoire de « bonnes femmes », éprises de liberté et conscientes de leur rôle, une expérience de sororité et de reconquête.