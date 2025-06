Documentaire

Cette vidéo explore en profondeur le combat quotidien contre les addictions. À travers le portrait poignant de Catherine, Stéphanie et Alexandre, elle dévoile les mécanismes complexes du jeu d’argent, des achats compulsifs et des comportements incontrôlables qui détruisent des vies et des familles. Les addictions apparaissent comme une prison invisible, entre dettes croissantes, isolement social, et conflits familiaux. Catherine lutte contre son addiction au jeu depuis plusieurs années, accumulant dettes et souffrances, Stéphanie tente de résister à ses achats compulsifs qui mettent en péril l’équilibre familial, tandis qu’Alexandre, acheteur compulsif, s’enfonce dans une spirale inquiétante. La vidéo met aussi en lumière le rôle essentiel de l’entourage et des thérapies spécialisées pour retrouver un équilibre. L’addiction aux jeux, aux achats ou à d’autres compulsions est une véritable maladie qui nécessite compréhension, patience, et accompagnement professionnel. Retrouvez ici un regard humain, sans tabou, sur ces comportements dévastateurs et les pistes possibles pour s’en sortir.