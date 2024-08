Documentaire



Il existe un produit naturel, bon marché et très efficace qu’on oublie souvent, peut-être parce qu’il est trop simple ou trop commun : c’est l’argile. Pourtant, l’argile vient à bout de nombreux maux. C’est une ressource qui existe en abondance sur terre (15% de la croute terrestre) et en profondeur dans le sol. L’argile est utilisée depuis l’Antiquité : les Egyptiens l’employaient pour soigner les blessures et Hippocrate, père de la médecine, louait ses vertus. L’argile est une matière intelligente qui peut être utilisée en usage interne comme externe. 100 % naturelle, cette terre miraculeuse joue avec les couleurs et fait du bien à l’extérieur comme à l’intérieur. Elle est anti-inflammatoire et cicatrisante, antiseptique et désinfiltrante. Reconnue pour ses propriétés cosmétiques et antiseptiques, elle a autant sa place dans une trousse de toilette que dans l’armoire à pharmacie Il est préférable d’acheter l’argile plutôt que de la ramasser soi-même car il est parfois difficile de savoir si un site a été ou non pollué. Seule recommandation avant d’utiliser l’argile : il ne faut pas employer d’ustensile en plastique ni en fer. Préférer le verre épais, les pots en grès, et les cuillères en bois. Un documentaire de Sybille Collet.