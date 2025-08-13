Documentaire

Baptiste, 3 ans, est atteint du syndrome d’Angelman, une maladie rare qui l’empêche de se développer au même rythme que la plupart des enfants.

Ses parents, Maryline et Nicolas dont c’est le premier enfant mènent un combat de chaque jour pour que leur fils puisse avoir un jour une vie normale.

Loin de séparer le couple, la maladie de Baptiste va même les rapprocher. Et ils attendent aujourd’hui un deuxième enfant.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Angelman, parents d’enfant malade »

Réalisation : Sybille Collet

