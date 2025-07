Conférence

La relation entre l’Islam et la République française constitue un sujet à la fois sensible, complexe et fondamental dans le cadre du vivre-ensemble au sein d’une société laïque. Si la République se veut garante de la liberté de conscience, elle impose également un cadre juridique et philosophique reposant sur le principe de laïcité. L’Islam, deuxième religion de France par le nombre de fidèles, s’inscrit dans cette dynamique républicaine, mais son intégration suscite débats, malentendus et parfois tensions.