Kukaî, également connu sous le nom de Kukai ou Kobo Daishi, était un moine bouddhiste japonais du 9ème siècle, réputé pour son influence majeure sur le développement du bouddhisme ésotérique, ou le Shingon, au Japon. Né en 774 dans la province d’Awaji, Kukaî a étudié le bouddhisme dès son jeune âge et est devenu un disciple du moine Saicho. Après avoir approfondi ses connaissances en Chine, il a introduit au Japon des enseignements ésotériques qu’il avait appris, fondant ainsi la secte Shingon. Kukaî est également célèbre pour avoir contribué à la diffusion de la calligraphie, de la littérature et de l’art au Japon. Sa vision spirituelle, son engagement envers l’enseignement et sa contribution à la culture ont laissé une empreinte durable dans l’histoire religieuse et culturelle du Japon.