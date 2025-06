Podcast

Culpabilité, peur, rejet, mal-être spirituel… Certaines paroles de la Bible, mal interprétées, peuvent blesser profondément. Avec Lytta Basset, philosophe et théologienne protestante, Anne Ghesquière explore la puissance transformatrice des textes sacrés les plus controversés. Versets violents, incompris ou culpabilisants : comment les relire autrement pour se libérer, se réparer et cheminer vers soi ? Dans une approche à la fois spirituelle et thérapeutique, Lytta Basset dévoile un regard profond, vivant et guérisseur sur la Bible.