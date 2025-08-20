-
Podcast
A la poursuite d’Héraclite, philosophe présocratique à la pensée immortelle et à l’existence nimbée de mystère, Le mardi des...
-
Documentaire
Ce prophète du XXIe siècle rassemble des millions de fidèles
-
Podcast
Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...
-
Podcast
Saint Augustin, né en 354 et décédé en 430, est l’une des figures les plus éminentes de la pensée...
-
Podcast
Le 02 mai 2015, l’émission “Une vie, une oeuvre” dirigée par Martin Quenehen et diffusée tous les samedis sur...
-
Documentaire
Dans les montagnes sacrées de l’Himalaya bouddhiste, Histoire et légendes se confondent. C’est près de Katmandou, à Bodnath au...
-
Podcast
Boèce, également connu sous le nom de Boèce d’Aurélius, ou Anicius Manlius Severinus Boèce, était un philosophe, homme d’État...
-
Podcast
Hildegarde de Bingen était une figure médiévale remarquable, surtout connue pour ses contributions dans les domaines de la religion,...
-
Podcast
Il y a 2500 ans en Inde, dans les contreforts de l’Himalaya, au cœur des jardins de Lumbini au...
-
Documentaire
Elles ont été sauvées grâce au travail des pompiers. Découvrez les secrets des reliques de Notre-Dame de Paris.
-
Documentaire
Pourquoi surnommait-on notre saint « Monsieur ailleurs » ? On l’aura compris, parce que, ne tenant point en place,...
-
Documentaire
Depuis toujours une histoire s’est écrite entre le monde de la mer et la Sainte Vierge. Capitaines, marins, pêcheurs,...
-
Documentaire
Delphine, 26 ans, a grandi dans une famille croyante, mais non pratiquante. Pourtant, il y a un an, elle...
-
Documentaire
-
Documentaire
Ce documentaire montre comment l’alcool peut détruire une vie. A travers différents témoignages se dévoilent les ravages d’un mal...
-
Documentaire
Les hôpitaux universitaires de Genève ont récemment inauguré un « espace de ressourcement » au cœur de l’hôpital. Une salle commune...
-
Documentaire
En ouvrant les portes de la Mecque, ce film nous invite à découvrir l’un des lieux sacrés les plus...
-
Documentaire
En 313 après J.-C., l’empereur Constantin reconnaît officiellement le christianisme comme religion de l’Empire. Aussitôt, des ermites partent s’installer...
-
Documentaire
C’est le paradoxe des jaïns en Inde : habiles en affaires, ils sont appelés par leur religion au dépouillement...
-
Documentaire
Tom Cruise et John Travolta sont ses ambassadeurs, la Scientologie compte aujourd’hui 14 millions d’adeptes et suscite toujours la...