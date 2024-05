Conférence

Le CEA vient d’identifier 25 défis scientifiques et techniques qu’il se propose de relever à l’horizon 2030-2040. Ils visent au développement de l’énergie nucléaire et des nouvelles technologies de l’énergie afin de répondre aux enjeux actuels et futurs d’une politique nationale de transition énergétique vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Outre l’optimisation du parc électronucléaire, il faut anticiper le nucléaire de demain et accélérer le développement de technologies performantes photovoltaïques, de stockage, du vecteur hydrogène, des réseaux intelligents, des carburants durables… et l’évolution de nos usages.

Découvrez ces défis scientifiques avec Héloïse Goutte, physicienne, directrice scientifique des énergies du CEA.