Podcast

Les énergies fossiles, bien qu’encore largement utilisées dans le monde entier, sont de plus en plus remises en question pour leur impact écologique, leur coût croissant, et leur caractère limité. Face aux défis climatiques et environnementaux actuels, des alternatives viables et durables sont non seulement nécessaires, mais elles sont déjà disponibles et en plein développement. Plusieurs de ces sources d’énergie permettent de répondre aux besoins énergétiques tout en minimisant les émissions de CO₂ et en réduisant notre dépendance aux ressources non renouvelables.