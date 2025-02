Podcast

Il ne fait désormais aucun doute, notre climat aujourd’hui est perturbé. Perturbé notamment par les activités humaines, avec des conséquences sur la biodiversité, la température moyenne sur Terre et l’état de nos glaciers. Autant de constats observés par la communauté scientifique et les climatologues. Et pour savoir ce qui dévie d’un climat “normal”, nous devons étudier les climats passés à l’aide de la paléoclimatologie. Quelles conséquences en particulier ces perturbations humaines ont sur nos océans et la circulation océanique ? A quoi ressemblait la Terre il y a des centaines de milliers d’années ?

Des questions explorées avec notre invitée Mary Elliot, professeure des Universités à Nantes Université, et paléoclimatologue au Laboratoire de Planétologie et Géosciences. Une émission produite en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes Métropole, dans le cadre des Conférences éton’Nantes.