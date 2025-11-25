Faire pousser des légumes sur les toits des villes n’est plus une utopie. Avec Baptiste Grard.
Les milliers de tonnes d’ordures jonchant les trottoirs depuis la grève des éboueurs ont mis en lumière la quantité...
Les îles Fidji sont en train de disparaître sous les vagues. Confrontées à des cyclones de plus en plus...
Comment anticiper le comportement a priori imprévisible des feux ? En Corse, le laboratoire Science pour l’environnement utilise plusieurs...
Derrière les feux qui ravagent l’Amazonie se révèlent les rouages d’un système où intérêts politiques et économiques priment sur...
La mer Méditerranée est souvent perçue à travers le prisme de ses eaux turquoise, de ses étés ensoleillés et...
Tous les jours, nous mangeons et respirons d’infimes résidus de plastique. Quels effets cette contamination insidieuse a-t-elle sur notre...
L’agro-écologie au vignoble ouvre aujourd’hui des horizons d’une ampleur insoupçonnée, révélant un champ d’innovations capable de transformer profondément les...
KLORANE BOTANICAL FOUNDATION a reçu Francis Hallé, scientifique de renommée internationale le vendredi 15 avril 2022 à Lavaur, siège...
Avec 870 millions de tonnes de déchets par an dans l’Hexagone, le recyclage est devenu un enjeu majeur. En...
Perdu dans la toundra, Newtok est un petit village de 370 habitants, à plus de 400 kilomètres de la...
« Si chacun produisait zéro-déchet, il n’y aurait plus de déchèteries. » « Si chacun refusait de manger du poisson, la question...
Une enquête dense sur les enjeux écologiques et économiques de l’énergie nucléaire, à travers la question cruciale du démantèlement...
Malgré les efforts, le carton recyclé contient toujours des huiles minérales
Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de 9 sur l’échelle de Richter a frappé au large du...
Au milieu des années 1990, des milliers de bovins meurent dans les étables. Malformations des veaux, fausses couches des...
Depuis plusieurs années, l’Institut de Recherche pour le Développement participe à la mise en place d’aires marines protégées dans...
La mégafaune marine regroupe des espèces telles que les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Composantes spectaculaires...
Réputée depuis 300 ans pour la richesse de ses gisements, elle est pillée par quelque 100 000 mineurs qui...
Les pesticides ont été conçus pour tuer spécifiquement certains insectes, champignons ou plantes jugés nuisibles. Mais une fois pulvérisés,...
Quand l’agriculture intensive met tout en péril. Un documentaire de SCHMIDT – LECLERC.
