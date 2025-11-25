Ressources Dans la même catégorie

Conférence Pourquoi a-t-on besoin de jeter ? Les milliers de tonnes d’ordures jonchant les trottoirs depuis la grève des éboueurs ont mis en lumière la quantité...

Documentaire Catastrophe climatique aux Fidji: quand l’océan engloutit les Îles Les îles Fidji sont en train de disparaître sous les vagues. Confrontées à des cyclones de plus en plus...

Documentaire Incendies : des chercheurs aux avant-postes Comment anticiper le comportement a priori imprévisible des feux ? En Corse, le laboratoire Science pour l’environnement utilise plusieurs...

Documentaire L’Amazonie, mort imminente Derrière les feux qui ravagent l’Amazonie se révèlent les rouages d’un système où intérêts politiques et économiques priment sur...

Article La Méditerranée : l’avant-garde critique du changement climatique mondial La mer Méditerranée est souvent perçue à travers le prisme de ses eaux turquoise, de ses étés ensoleillés et...

Documentaire Homo plasticus, l’invasion silencieuse des microplastiques Tous les jours, nous mangeons et respirons d’infimes résidus de plastique. Quels effets cette contamination insidieuse a-t-elle sur notre...

Conférence L’agro-écologie au vignoble, les champs du possible L’agro-écologie au vignoble ouvre aujourd’hui des horizons d’une ampleur insoupçonnée, révélant un champ d’innovations capable de transformer profondément les...

Conférence Faire renaître une forêt primaire en Europe de l’Ouest KLORANE BOTANICAL FOUNDATION a reçu Francis Hallé, scientifique de renommée internationale le vendredi 15 avril 2022 à Lavaur, siège...

Documentaire Recyclage, les points noirs du business vert Avec 870 millions de tonnes de déchets par an dans l’Hexagone, le recyclage est devenu un enjeu majeur. En...

Documentaire Alaska, le village qui fond Perdu dans la toundra, Newtok est un petit village de 370 habitants, à plus de 400 kilomètres de la...

Conférence Gestion de l’environnement : quel rôle pour les citoyens ? « Si chacun produisait zéro-déchet, il n’y aurait plus de déchèteries. » « Si chacun refusait de manger du poisson, la question...

Documentaire Nucléaire, une solution pour la planète ? Une enquête dense sur les enjeux écologiques et économiques de l’énergie nucléaire, à travers la question cruciale du démantèlement...

Documentaire Le carton recyclé souvent dangereux Malgré les efforts, le carton recyclé contient toujours des huiles minérales

Documentaire Fukushima, une population sacrifiée Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de 9 sur l’échelle de Richter a frappé au large du...

Documentaire Pesticides et santé, l’équation sans solution Au milieu des années 1990, des milliers de bovins meurent dans les étables. Malformations des veaux, fausses couches des...

Documentaire Madagascar : réserves marines à Andavadoaka Depuis plusieurs années, l’Institut de Recherche pour le Développement participe à la mise en place d’aires marines protégées dans...

Documentaire La Réunion : mégafaune marine dans l’océan Indien La mégafaune marine regroupe des espèces telles que les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Composantes spectaculaires...

Documentaire Indonésie : la ruée vers l’étain Réputée depuis 300 ans pour la richesse de ses gisements, elle est pillée par quelque 100 000 mineurs qui...