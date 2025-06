Documentaire

Quels impacts ont les canicules ? Comment ces épisodes de chaleur intense évolueront-ils à l’avenir ? Et comment s’adapter à cette nouvelle réalité ? Autant de questions urgentes auxquelles les scientifiques européens tentent de répondre.

Directeur d’un projet visant à sensibiliser les habitants de Séville aux épisodes caniculaires, José María Martín-Olalla prédit une surmortalité de 30 à 40 % en cas de canicule avec des pics de température à 45 °C. Spécialiste du climat, le physicien propose que des noms, comme on le fait déjà pour les cyclones, soient attribués aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, longues et intenses, qui touchent la métropole andalouse : « Les premiers résultats de notre sondage sont plutôt positifs, note-t-il. Les personnes qui avaient entendu le nom de la canicule ont pris davantage de mesures préventives pour en atténuer les effets. » Sous l’effet du changement climatique, l’Europe est le continent où les températures moyennes enregistrent la hausse la plus élevée sur la planète : elles ont déjà augmenté de 2,2 °C par rapport à l’époque préindustrielle. Dans un futur proche, les scientifiques n’écartent pas la survenue de records de chaleur y avoisinant les 50 °C ! Cette augmentation alarmante du mercure n’est pas sans incidence sur notre organisme et sur nos comportements, comme le rappellent Lisa Klous et Boris Kingma, physiologistes au sein de l’organisation de recherche indépendante néerlandaise TNO. Et les défis à relever ne concernent pas uniquement les grands centres urbains comme Paris, où le nombre d’épisodes caniculaires devrait passer de quatorze par an en 2010 à vingt en 2030. Ainsi, dans la province espagnole de Jaén, les périodes de sécheresse prolongées mettent en péril la récolte des olives. De son côté, l’océanographe Karina von Schuckmann, experte dans la relation océan-climat à la direction scientifique de Mercator Ocean International, étudie l’arrivée près des côtes marseillaises d’espèces invasives comme le barracuda, perturbant l’écosystème marin.

Effets indésirables

Quelles sont les conséquences des pics de chaleur sur notre organisme et sur l’organisation de notre vie sociale dans les grands centres urbains, sur les territoires agricoles et dans les zones aquatiques ? Réunissant l’expertise de scientifiques de différentes disciplines, ce documentaire met en lumière les multiples effets indésirables de la hausse des températures sur le continent européen et présente un éventail de stratégies d’adaptation possibles pour y faire face.

Documentaire de Mike Plitt et Petra Thurn (Allemagne, 2024, 53mn)

Rediffusion disponible jusqu’au 24/12/2025