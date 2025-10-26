Documentaire

La hausse des températures bouleverse les conditions climatiques et perturbe l’équilibre de la Terre : augmentation des sécheresse, périodes caniculaires plus fréquentes, menace de la biodiversité, réchauffement et montée des mers et des océans.

L’eau monte inexorablement et les conséquences sont déjà bien visibles : Côte belge, Pays-Bas, New-York, Maldives. #Investigation a rencontré ceux qui se battent déjà contre les conséquences de l’augmentation du niveau des mers, aux quatre coins du globe. Partout, des chantiers pharaoniques sont imaginés et érigés pour lutter contre la montée des eaux : digues, barrages, îles artificielles…

Le réchauffement climatique est désormais une évidence et partout dans le monde, des hommes et des femmes tentent d’y faire face.

Une enquête de Tristan Godaert