Podcast

Dans cette émission , nous partons fouiller les poubelles ! Celles des céréaliers et des cultures en tout genre, ou celles des industries agro-alimentaires. Peut-être le savez-vous déjà, elles renferment un vaste trésor. Tiges et feuillages non comestibles, noyaux, pépins, coques ou encore plantes régénérant le sol entre deux récoltes. Ces résidus végétaux inspirent bien des scientifiques qui les voient non pas comme des déchets à liquider, mais comme une matière première à bien des composés qui pourraient nous rendre la vie plus facile !

Par quels procédés peut-on donner une seconde vie aux résidus végétaux des activités humaines ? Tous les résidus sont-ils bons à valoriser ? Quelles questions se poser pour que cette démarche reste bénéfique ?