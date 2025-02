Documentaire

Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions désertiques du Sud, le réchauffement cause de fréquentes sécheresses, et l’eau se fait de plus en plus rare. Conséquence, le sable gagne du terrain, menace les habitations, et les écosystèmes se dégradent. Sur les côtes de la Méditerranée, d’autres graves problèmes voient le jour. Le tourisme de masse a entraîné la construction de complexes immobiliers et hôteliers à même la plage, au mépris de règles environnementales élémentaires. Et le littoral ne cesse de se dégrader.Auteur : Morad Aït-HabboucheRéalisation : Morad Aït-Habbouche, Anne-Charlotte Gourraud, Laïla Agorram, , Charlotte Tortat, Thomas Raguet, Charlotte Riesi