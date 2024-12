Documentaire

Les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur l’île rouge. Dans le sud-ouest du pays, le sable, balayé par des vents de plus en plus forts, gagne du terrain sur les terres, obligeant les agriculteurs à planter dans le désert. Quant aux éleveurs, ils subissent de plein fouet l’épuisement des nappes phréatiques. Un manque d’eau et de nourriture d’autant plus grave que 70 % de la population vit déjà avec moins de 1,50 euro par jour et que l’instabilité politique qui perdure ne facilite pas l’aide internationale. Chaque années, près de 70 000 enfants de moins de 5 ans meurent à Madagascar

Auteur : Morad Aït-Habbouche

©Ampersand