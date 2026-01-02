Documentaire

Quelles solutions pour refroidir la planète ? Un tour d’horizon américain aux infographies spectaculaires, qui revigore par son riche éventail d’idées.

Chaque année, l’activité humaine génère 37 milliards de tonnes de CO2, qui s’ajoutent aux 1 000 milliards de tonnes libérées dans l’atmosphère depuis le début de la révolution industrielle.

Une fois émis, le dioxyde de carbone met un millénaire à disparaître, d’où l’urgence de trouver des solutions si l’on veut éviter de léguer aux générations futures une planète bouillante.

Ce défi fait phosphorer les cerveaux de chercheurs du monde entier et des solutions se profilent.

En Islande, on expérimente la capture du CO2 pour le réintégrer dans le sol et en obtenir du carburant, ou le recycler comme un matériau de construction.

D’autres scientifiques, plus controversés, envisagent d’éclaircir les nuages, en les aspergeant de particules de sel, afin qu’ils interceptent davantage la lumière du soleil.

Enfin, des chercheurs écologistes misent sur des procédés naturels, boostés par des technologies de pointe, comme le reboisement massif ou le compostage de sols.

Un documentaire de Jen Schneider, Ben Kalina

Année : 2020