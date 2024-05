Le déstockage alimentaire : 3 choses à savoir pour tout comprendre

Documentaire

D’après une estimation, plus d’un milliard de tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque année dans le monde. Dans le même temps, un milliard de personnes souffrent de famine ou de malnutrition. Pour réduire ce gaspillage, le déstockage alimentaire est apparu comme une excellente alternative. En quoi consiste-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? Et quels sont ses véritables avantages ? Découvrez ici toutes les informations utiles pour comprendre le déstockage alimentaire.

Le fonctionnement du déstockage alimentaire



Aujourd’hui, il s’avère évident que le gaspillage alimentaire présente des répercussions négatives sur l’environnement, l’économie et la société. Il est essentiellement occasionné par les pertes lors de la production, de la récolte ou de la transformation des produits. Mais il est favorisé aussi par les aliments périmés, les restes de nourritures ou les produits mal conservés. Pour y remédier, le déstockage alimentaire vise à réduire le gaspillage en écoulant les produits en fin de vie.

En d’autres termes, dès le moment où un produit se rapproche de sa date de péremption, il est vendu à des tarifs réduits comparativement au prix de vente traditionnel. De cette manière, les consommateurs optent pour ce type de produit afin de réaliser des économies. Il peut s’agir de denrées alimentaires, mais aussi de boissons comme les sodas et les jus de fruits. Vous pourrez donc vous tourner vers un grossiste coca cola par exemple pour vous procurer quelques canettes, d’une qualité identique à celle des neuves.

Retenez enfin que les produits écoulés dans le déstockage alimentaire doivent obligatoirement porter certaines mentions :

DLC : la date limite de consommation ;

DLV : la date limite de vente ;

DDM : la date de durabilité minimale qui remplace la date limite d’utilisation optimale (DLUO).

Les causes du déstockage alimentaire

Comme énoncé plus haut, le déstockage alimentaire concerne généralement les produits proches de leur date de péremption. Toutefois, il peut avoir plusieurs autres causes. Dans un premier temps, cette pratique peut être adoptée pour désencombrer le stock d’une marchandise qui a perdu de sa valeur initiale. Ceci est provoqué souvent par le lancement de produits concurrents, le rachat de la marque principale, une mauvaise publicité, etc.

D’un autre point de vue, le destockage alimentaire peut survenir pour des raisons marketing. C’est généralement le cas lorsqu’un produit change de packaging. L’entreprise essaie alors d’écouler les anciens formats à des prix réduits pour limiter les invendus. Comme autre cause, une opération de déstockage peut être lancée à la suite de phénomènes de surproduction. Dans ces cas, la société tente de liquider les produits pour limiter les pertes économiques.

Les principaux avantages d’un déstockage alimentaire



Que ce soit pour les entreprises ou les consommateurs, le déstockage alimentaire présente de nombreux avantages. Voici quelques exemples :

Réaliser des économies considérables : avec la hausse des prix de certains aliments, les foyers se tournent vers les produits vendus moins cher en déstockage ;

Disposer de produits de qualité : les produits écoulés lors d’un déstockage sont encore propres à la consommation et respectent les normes de sécurité alimentaire ;

Accéder à une variété de produits : le déstockage concerne un large choix de produits alimentaires (produits secs, frais ou surgelés, boissons, conserves, huiles alimentaires, confiserie industrielle, biscuiterie industrielle, etc.) ;