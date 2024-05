Conférence

Comme en témoignent ses photographies exposées à la MCJP (cf. p. XX), Junji Takasago arpente inlassablement notre planète, photographiant la nature et les animaux qui la peuplent.

Comment le lauréat du prix « Wildlife Photographer of the Year » (catégorie « Art naturel ») en 2022 parvient-il à se fondre dans la nature, à être témoin d’instants miraculeux et à les immortaliser ? Il nous présentera quelques-uns de ses clichés les plus connus, partagera avec nous des anecdotes sur ses photos à l’incroyable beauté et ses réflexions sur la nature.