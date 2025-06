Conférence

Cette troisième conférence fait place aux réactions critiques suite au déferlement des images dans l’espace public. « Des images ! Encore et toujours des images. […] Le temps est proche où l’on ne lira plus, où l’on ne pourra plus que regarder des images » (Anonyme, 1908). Quand violence du trait, humour et caricature s’emparent de l’affiche. Une conférence de Laurent Bihl, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne