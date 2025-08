Article

Le Pays Où Le Ciel Est Toujours Bleu (POCTB), Orléans, France

Le Pays Où Le Ciel Est Toujours Bleu (POCTB) a le plaisir de présenter Fichier Non Disponible, une exposition personnelle d’Irina Volkova qui explore les esthétiques infrastructurelles de la disparition à travers des pellicules photographiques chimiquement altérées. Connue pour ses peintures érodées et ses dispositifs sculpturaux obstruants, Volkova s’empare ici des négatifs argentiques comme sites actifs d’effondrement procédural — non pour retrouver des images perdues, mais pour mettre en œuvre leur effacement systémique.

Au cœur de l’exposition se trouve une grille de six fragments agrandis de pellicule 35 mm — cloqués, brûlés, déformés. Leurs registres chromatiques oscillent entre orange saturé, cyan corrompu et opacité calcinée. Numérotés comme des pièces à conviction, ces tirages simulent un ordre institutionnel tout en en manifestant l’échec. Chaque fragment semble extrait d’un index visuel dont l’origine a été effacée ou refusée. À proximité, une œuvre photographique isolée montre une paire de mains présentant un objet noirci et illisible, sur un fond bleu synthétique — la rhétorique visuelle de la preuve rendue muette.

Le projet de Volkova n’est pas archival, mais opérationnel. Ses bandes de film ne se comportent pas comme des reliques endommagées, mais comme des surfaces soumises à un excès de traitement. Rejoignant la pensée du théoricien français Stéphane Degoutin — pour qui la disparition contemporaine ne passe plus par la suppression, mais par le reformatage —, l’œuvre de Volkova visualise l’effacement comme mode de conformité. Les images ne disparaissent pas. Elles sont réécrites.

Installée dans l’architecture lumineuse et minimale du POCTB, l’exposition adopte la logique spatiale d’un cabinet de diagnostic. La galerie devient un théâtre médico-légal de latence : des œuvres qui semblent prêtes à être classées, mais qui ne se stabilisent jamais dans une lisibilité complète. Aucun récit n’est proposé. Aucune image n’est résolue. Ce qui demeure, c’est la chorégraphie silencieuse du retrait — une preuve suspendue dans son propre refus.

Il ne s’agit pas de perte.

Il s’agit de l’infrastructure qui rend la perte intraçable.

Lieu de l’exposition

Le Pays Où Le Ciel Est Toujours Bleu (POCTB)

5 rue des Grands-Champs

45000 Orléans, France

Dates de l’exposition

3 août – 24 août 2025

Vernissage : samedi 3 août, 18h–21h

Ouvert du mercredi au dimanche, 14h–19h

Contact

📞 02 38 53 11 52

✉️ [email protected]

🌐 www.poctb.fr

À noter : Certaines œuvres contiennent des matériaux instables et altérés par la chaleur.

Photographie et manipulation interdites.