Il arrive que l’ampleur de certains événements créatifs ne devienne évidente qu’avec le temps. Pourtant, il est déjà clair que la participation de la photographe Anna Mandrikyan à la tournée d’expositions « Arte On Tour Europa 2025 » a laissé une marque notable dans le milieu artistique européen.

Du 17 au 19 octobre 2025, l’exposition finale de ce projet international, organisée par l’Association I 2 Colli sous le commissariat d’Anna Rita Boccolini, s’est tenue dans l’espace prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris. Des artistes originaires de divers pays et courants s’y sont réunis pour créer un espace unique d’échange d’idées et de visions sur l’art contemporain.

Invitée en tant que l’une des photographes majeures dans le domaine des portraits expressifs et délicats de chiens, Anna Mandrikyan a reçu cet honneur grâce à des années de travail assidu et à sa contribution incontestable à la photographie animalière contemporaine. La possibilité de présenter ses œuvres dans les galeries du Carrousel du Louvre constitue une reconnaissance importante de son niveau professionnel et de ses mérites artistiques.

Ses photographies ont été maintes fois exposées à l’étranger, distinguées par des jurys de concours internationaux, publiées dans des revues spécialisées, tandis qu’Anna elle-même intervient comme experte lors d’événements créatifs de différents formats. À travers ses projets, elle met en lumière l’aspect émotionnel : par la photographie, Anna cherche à révéler l’univers intérieur des chiens, leur individualité et leur humeur.

Elle perfectionne des méthodes de prise de vue originales, privilégiant la maîtrise de la lumière et accordant une attention toute particulière à la création d’un climat de confiance avec l’animal. Grâce à cette approche, chaque cliché est chargé de sens et d’émotion véritable, invitant le spectateur à porter un regard neuf sur les animaux. Lors de l’exposition parisienne, ses photographies sont devenues une véritable déclaration artistique sur l’amitié entre l’homme et le monde animal.

De tels choix créatifs dessinent de nouvelles tendances dans l’art européen : quand la sensibilité, la sincérité et le respect mutuel des modèles deviennent le fondement de la recherche artistique et déterminent le langage visuel contemporain.