Découvrez le replay de la conférence de Wlad Simitch, auteur- photographe , qui envisage la photographie comme un outil d’exploration sensorielle et sociologique. Depuis 2010, il a travaillé sur des documentaires aborandants des sujets autour de la perception et de la place de l’homme dans son époque. Parallèlement, il a réalisé des travaux institutionnels, des reportages et des portraits en France pour de grandes entreprises.