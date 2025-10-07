Ressources Dans la même catégorie

Conférence Enjeux contemporains de la photographie La conférence de Michel Poivert a été bien plus qu’une simple rétrospective historique. Elle a été une invitation à...

Article Les 10 meilleurs logiciels de retouche photo gratuits Dans un monde où l’image est reine, savoir retoucher ses photos est devenu une compétence essentielle, que vous soyez...

Conférence Les stratégies esthétiques des fanzines DIY punk Dans le cadre de l’exposition « Turbulences Graphiques » à la Bibliothèque Forney la Médiathèque musicale de Paris proposait à le...

Article Les tendances visuelles Instagram à suivre cette année L’univers visuel d’Instagram évolue constamment, redéfinissant les codes esthétiques et les attentes des utilisateurs. En 2025, la plateforme continue...

Documentaire Mamika, la super Mamie superstar ! Parfois la passion de l’art permet aux grands-mères et à leurs petits-enfants de ne plus quitter. Bienvenue dans le...

Documentaire Cet artiste met en scène 300 boilles à lait dans les paysages « Je suis le photographe des bidons de lait », voici comment Gérard Benoit à la Guillaume se présente à ses...

Documentaire Gueta Steubreu, tagger Brest Art ou vandalisme, les tags et graffitis ne renvoient pas tous la même image. Marcel Leal, auteur du film...

Documentaire Un monde de bulles – Spéciale John Howe Considéré dans le monde entier comme l’un des plus talentueux illustrateurs d’héroic fantasy, conseiller artistique sur le Seigneur des...

Documentaire Graff perdu – missing Pour certains, les rues sont une voie de circulation. Pour d’autres, ce sont des murs sur lesquels on peut...

Documentaire Avec ou sans filtre – Jean-Pierre Fleury Les hommes sont comme les arbres, ils ont des racines aux semelles. Le fondateur du magazine « Histoires Naturelles » et...

Documentaire Musée Gorsline L’Art de Douglas Gorsline nous invite à participer à un processus qui était essentiel dans sa créativité, celui d’explorer...

Documentaire Un monde de bulles – Spéciale Comics Un Monde de bulles se penche enfin sur les supers héros pour une spéciale aux pouvoirs spéciaux. Des adaptations...

Documentaire D’une décharge illégale, le graffeur Bisk a fait son terrain vague Bienvenue au royaume d’Hugo aka BISK. À la recherche d’un logement, ce graffeur de 29 ans originaire d’Essonne s’installe...

Documentaire La France sous leurs yeux La France de l’après Covid : voici sur quoi ont travaillé 200 photographes de presse, dans le cadre d’une...

Documentaire Skinjackin, ils prennent votre peau en otage Un groupe d’artistes appelés les Skins Jackers se spécialise dans les tatouages éphémères sur le corps des gens, sans...

Documentaire Stéphane Blanquet vomit son art Faut que ça suinte ! Obnubilé par la matière organique, l’artiste Stéphane Blanquet a fait de “son goût pour...