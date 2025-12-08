Article

La Borne, Le Plessis-Botanique, La Riche, Centre-Val de Loire

23 novembre – 13 décembre 2025

La Borne présente Apparitions au temps d’après-l’Empire, une nouvelle exposition de Varvara Dmitrieva qui confronte les architectures psychiques et politiques persistantes de l’empire à travers une série de photographies argentiques de grand format. Présentée dans la structure itinérante en zinc de La Borne—conçue par l’architecte Bertrand Penneron et installée cette saison au Plessis-Botanique—l’exposition transforme l’espace public en un lieu de rencontre, de réflexion et de refus silencieux.

L’image centrale de Dmitrieva, un visage monumental fissuré, suspendu entre le cri et le silence, entraîne le spectateur dans un territoire instable où les histoires personnelles se heurtent aux traumatismes collectifs. Sa pratique argentique, perfectionnée dans les laboratoires de Photofusion à Londres, renforce la présence physique de chaque tirage ; chaque fissure et chaque grain témoignent du travail accompli, résistant à la vitesse et au caractère jetable de la culture numérique. Il en résulte un langage de l’attention qui s’oppose à la violence des récits impériaux et à la dévastation continue de la guerre—particulièrement ressentie aujourd’hui dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que l’artiste condamne sans équivoque.

La Borne, espace d’art contemporain itinérant qui circule dans la région Centre, offre une plateforme unique à ces œuvres. Aperçues à travers ses grandes façades vitrées, les images de Dmitrieva apparaissent non comme des objets à consommer, mais comme des apparitions venant confronter le quotidien—interrompant la routine, exigeant de nouvelles façons de voir, et invitant le public à témoigner de la survivance non résolue de l’empire.

Apparitions au temps d’après-l’Empire se tient à La Borne, Le Plessis-Botanique, La Riche, Centre-Val de Loire, du 23 novembre au 13 décembre 2025.