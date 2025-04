Documentaire

Un jour, Géraud Siegenthaler, un jeune photographe passionné par les archives de son canton, découvre un fonds photographique d’exception qui n’a encore jamais été montré. Sur des centaines de pellicules, des milliers d’images témoignent avec une force et une sensibilité exceptionnelle d’un Jura révolu, quotidien des villes et des campagnes dans les années 60 et 70. Géraud va les mettre en lumière. Lede l’ombre, c’est René Lièvre. Il était peintre en bâtiment. Passe-moi les jumelles vous invite à suivre le regard de ces deux passionnés de l’image, au détour d’une région, et d’une amitié rare. Un documentaire de Romain Guélat.