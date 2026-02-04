Les studios Harcourt, réputés pour leurs photos glamour de stars, proposent des retouches photographiques pour corriger les défauts physiques....
François Portmann est un photographe suisse basé à New York. Depuis plus de 15 ans il se consacre à...
Un drôle de conflit est au centre de la diplomatie américaine : l’administration Trump a remplacé la police Calibri...
Photographe talentueux, Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929) a tiré parti de sa passion pour doter les sciences criminelles de nouveaux...
Son oiseau préféré ? le tichodrome échelette, bien sûr. Graphiste, Lisa Voisard est aussi illustratrice. Ligne claire, couleurs précises...
Stéphane Bern raconte un effronté qui a incontestablement laissé son empreinte sur la photographie, de mode notamment, un artiste...
La Borne, Le Plessis-Botanique, La Riche, Centre-Val de Loire23 novembre – 13 décembre 2025 La Borne présente Apparitions au temps...
Dans cette conférence, François DesRosiers montre comment faire des portraits à domicile, chez les gens ou dans des lieux...
Dans la campagne genevoise, il n’y a pas un buisson, une haie ou un carré de vigne que José...
Depuis 2002, Yves Marchand & Romain Meffre photographient les ruines contemporaines. Entre 2005 et 2009, le duo français part...
Les hommes sont comme les arbres, ils ont des racines aux semelles. Le fondateur du magazine « Histoires Naturelles » et...
Capable de tisser un lien entre l’homme et le vivant, Vincent nous transmet avec une subtilité toute particulière ses...
Sur les traces du Seoye est un documentaire réalisé en 2022 par un groupe d’étudiantes en master CMW en...
Vous vous lancez dans un projet très prochainement et vous avez besoin d’un appareil photo ? Les clichés que vous...
Crayon au poing plonge le spectateur dans l’univers de quatre dessinatrices engagées de BD arabe. Dix ans après le début des printemps...
Gérard Benoit-à-la-Guillaume, artiste photographe, aligne des centaines de bidons de lait de 40 litres. Ces installations éphémères, il les...
Si tu fais un peu de design ou que tu veux te lancer dans la création graphique, tu as...
Dans un monde où la décoration intérieure prend une place de plus en plus importante, trouver des éléments uniques...
André Piguet est un ancien instituteur qui se consacre à la photo de détails dans divers lieux du canton...
Le Val de Loire est la terre des châteaux. Celui de Langeais est ensserré au coeur de la ville,...
