Une photo est-elle toujours une transposition de la réalité ? Richard Avedon naît à New York en 1923 au sein d’une famille russe juive désargentée. Il s’intéressera très tôt à la photographie et visera à retranscrire un air du temps grâce à une démarche et un regard singulier. Parmi ses œuvres les plus emblématiques on retrouve In the American West, une série de portraits d’ouvriers pris entre le Texas et le Colorado à rebours du mythe de la conquête de l’Ouest. Très engagé contre les discriminations, il travaillera à révéler les horreurs de la guerre du Vietnam ou encore le racisme envers les Noirs américains aux côtés de son acolyte James Baldwin. Il est également connu pour avoir créé du mouvement dans la photo de mode et pris des clichés de célébrités comme Marilyn Monroe, Malcolm X ou Alfred Hitchcock avec l’idée de capter une faille, un moment de lâcher prise et d’ainsi capturer une forme de vérité. 