Photographe talentueux, Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929) a tiré parti de sa passion pour doter les sciences criminelles de nouveaux...
Son oiseau préféré ? le tichodrome échelette, bien sûr. Graphiste, Lisa Voisard est aussi illustratrice. Ligne claire, couleurs précises...
Stéphane Bern raconte un effronté qui a incontestablement laissé son empreinte sur la photographie, de mode notamment, un artiste...
La Borne, Le Plessis-Botanique, La Riche, Centre-Val de Loire23 novembre – 13 décembre 2025 La Borne présente Apparitions au temps...
Dans cette conférence, François DesRosiers montre comment faire des portraits à domicile, chez les gens ou dans des lieux...
Comment la mise en scène de soi peut-elle en dire plus sur le monde que sur nous-même ? Cindy...
La photo animalière est un art exigeant où la patience, la discrétion et la compréhension profonde du monde vivant...
Créer une vidéo techniquement correcte est une chose, mais lui donner un look visuel cohérent et immédiatement reconnaissable en...
Fanny Zambaz est une photographe créatrice de cyanotypes, une technique d’impression photographique datant du 19e siècle qu’elle a fait...
Art ou vandalisme, les tags et graffitis ne renvoient pas tous la même image. Marcel Leal, auteur du film...
Vous vous lancez dans un projet très prochainement et vous avez besoin d’un appareil photo ? Les clichés que vous...
Si vous êtes une entreprise située à Genève et alentours, choisir la bonne agence peut faire toute la différence...
Cette conférence invite à plonger dans la couleur. Simples feuilles de papier collées ou affiches en couleurs forment un...
En quelques années, Campbell Addy a connu une ascension fulgurante grâce à ses photos, mais aussi grâce à sa...
Au cœur des forêts et montagnes d’Europe, des photographes animaliers passionnés dévoilent la beauté fragile du monde sauvage, entre...
Il a quitté sa Suisse natale pour partir à l’aventure. Werner Bringold était un marin passionné de photographie, son...
Fascinant destin que celui de Christian Simonpietri. Sommé de se rendre à Saïgon pour poursuivre l’œuvre paternelle dans le...
Le film documentaire « Inside Outside » nous fait pénétrer dans l’univers de figures emblématiques du graffiti et du street art...
Entre 1839 et 1945, les femmes ont joué un rôle fondamental dans l’histoire de la photographie, bien que longtemps...
Une grossesse, c’est ce qu’il y a de plus merveilleux dans la vie d’un couple. Voilà pourquoi,documenter cet instant...
