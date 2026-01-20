Ressources Dans la même catégorie

Conférence Sur les traces de Reiss Photographe talentueux, Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929) a tiré parti de sa passion pour doter les sciences criminelles de nouveaux...

Podcast La véritable histoire de Helmut Newton, le photographe visionnaire Stéphane Bern raconte un effronté qui a incontestablement laissé son empreinte sur la photographie, de mode notamment, un artiste...

Article Apparitions au temps d’après-l’Empire La Borne, Le Plessis-Botanique, La Riche, Centre-Val de Loire23 novembre – 13 décembre 2025 La Borne présente Apparitions au temps...

Conférence Photographier à domicile Dans cette conférence, François DesRosiers montre comment faire des portraits à domicile, chez les gens ou dans des lieux...

Podcast Cindy Sherman – Nous à travers Elle Comment la mise en scène de soi peut-elle en dire plus sur le monde que sur nous-même ? Cindy...

Conférence La photo animalière La photo animalière est un art exigeant où la patience, la discrétion et la compréhension profonde du monde vivant...

Article Donner du caractère à vos vidéos : les secrets d’un look visuel cohérent et professionnel Créer une vidéo techniquement correcte est une chose, mais lui donner un look visuel cohérent et immédiatement reconnaissable en...

Documentaire Gueta Steubreu, tagger Brest Art ou vandalisme, les tags et graffitis ne renvoient pas tous la même image. Marcel Leal, auteur du film...

Article Comment choisir son appareil photo quand on est débutant ? Vous vous lancez dans un projet très prochainement et vous avez besoin d’un appareil photo ? Les clichés que vous...

Article Top 5 des meilleures agences de communication à Genève Si vous êtes une entreprise située à Genève et alentours, choisir la bonne agence peut faire toute la différence...

Conférence L’aventure de la Belle-Epoque – La rue en couleurs Cette conférence invite à plonger dans la couleur. Simples feuilles de papier collées ou affiches en couleurs forment un...

Documentaire Comment Campbell Addy a bouleversé les codes de la photographie En quelques années, Campbell Addy a connu une ascension fulgurante grâce à ses photos, mais aussi grâce à sa...

Documentaire Photographe animalier : au plus près des bêtes sauvages ! Au cœur des forêts et montagnes d’Europe, des photographes animaliers passionnés dévoilent la beauté fragile du monde sauvage, entre...

Documentaire Wallis et Futuna – Celui qui photographiait le Pacifique – Vos photos notre histoire Il a quitté sa Suisse natale pour partir à l’aventure. Werner Bringold était un marin passionné de photographie, son...

Documentaire Avec ou sans filtre – Christian Simonpietri Fascinant destin que celui de Christian Simonpietri. Sommé de se rendre à Saïgon pour poursuivre l’œuvre paternelle dans le...

Documentaire Inside Outside – Calypso Le film documentaire « Inside Outside » nous fait pénétrer dans l’univers de figures emblématiques du graffiti et du street art...

Conférence Qui a peur des femmes photographes ? Entre 1839 et 1945, les femmes ont joué un rôle fondamental dans l’histoire de la photographie, bien que longtemps...