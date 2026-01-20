Un drôle de conflit est au centre de la diplomatie américaine : l’administration Trump a remplacé la police Calibri par la Times New Roman, pour plus de formalité et de tradition, selon elle. Sur nos téléphones, nos documents administratifs et nos enseignes publicitaires, la forme des caractères façonne nos émotions et nos impressions. Comment ça marche ? Trois professionnels décortiquent les pouvoirs de la typographie.