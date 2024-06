Documentaire



La France de l’après Covid : voici sur quoi ont travaillé 200 photographes de presse, dans le cadre d’une commande sans précédent faite par le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France. Au final, des milliers de clichés, radioscopie d’une France dont le confinement a subtilement changé les contours. Un trésor, une mine de portraits et de paysages, de vie quotidienne ou d’itinérances, dont la BNF a extrait près de 500 photos, exposées aux yeux du public, jusqu’en juin 2024. Ce magazine de LCP offre un focus sur sept reporters-photographes : voici leur histoire et ces morceaux de France qu’ils ont choisis de nous montrer.

Réalisé par Sophie Varillon / Durée : 26′ /