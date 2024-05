Documentaire



Patrick Boucheron raconte l’histoire par le prisme des objets. Avec Adrien Genoudet, historien des images et de leur dissémination, il revient sur l’autochrome, cet objet-image aussi vif par ses couleurs que fantomatique dans son existence. Les frères Lumière n’ont pas seulement inventé le cinématographe : ils sont aussi parvenus en 1903 à fixer les couleurs sur des plaques de verre, grâce à la fécule de pomme de terre. La reproduction du monde, et bientôt son inventaire visuel, semblent alors atteindre un point d’accomplissement. Pourtant, moins de trente ans plus tard, l’objet se démode et le noir et blanc se réinstalle durablement dans la photographie. Adrien Genoudet, historien des images et de leur dissémination, déplie les enjeux techniques et les représentations. Documentaire disponible jusqu’au 23/10/2025.