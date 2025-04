Conférence

Cette conférence aborde Paris et les capitales européennes à la fin du XIXe siècle et s’interroge sur ces villes qui s’affichent. Plus les capitales s’agrandissent géographiquement plus les images prolifèrent. Sur fond de capitalisme, l’essor de consommation de masse ajoute une nouvelle couche d’images sur les murs de Paris. À quel voyage le piéton des grandes villes est-il invité à prendre part ?