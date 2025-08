Documentaire

Finis les claviers plan-plan tout plat qui ne se tripotent pas ! Aujourd’hui, l’arme des hackers se pare de mille feux grâce à une poignée d’artistes qui fait Ctrl Z avec les touches noires monotones et imagine des artisan keycaps, des touches customisées à coup d’imprimante 3D ou de résines. En septembre dernier dans le nord de Paris, avait lieu le « Mechanical Keyboard Meet Up » où 150 frappés de claviers se réunissaient pour la 7e édition du festival ! Ici, les collectionneurs hackent ce symbole de la vie de bureau boring et exposent les Rolls Royce des claviers mécaniques. Venu de Brest, Vincent est l’un des organisateurs et sert de grand historien avec son Wiki spécialisé dans les keycaps. De l’autre côté de l’Atlantique, depuis qu’il a largué son job d’accessoiriste dans le cinéma, Ray Lin rend hommage à ses origines et truffe les claviers de ses clients de raviolis et de gâteaux de riz miniatures. Enfin, la gameuse américaine Teny, suivie par 60 000 abonnés sur Tiktok, pimpe sa vie aux couleurs de l’arc-en-ciel et crée des touches trop kawaii.

