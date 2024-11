Conférence

Perle Guarino-Vignon nous invite à découvrir comment la paléogénétique a pu lever le voile sur les mouvements, les migrations et les métissages grâce à l’étude de l’ADN ancien présent sur des restes fossiles. Les progrès fulgurant de cette discipline ont radicalement transformé nos connaissances et mettent en lumière le métissage des peuples. Perle Guarino-Vignon est Normalienne, docteure en anthropologie génétique et conduit des recherches au sein du Centre d’anthropobiologie et de génomique de l’Université de Toulouse. Elle s’intéresse particulièrement aux liens entre transitions culturelles et évolution biologique à l’échelle des génomes dans les populations humaines. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx