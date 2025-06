Podcast

En 2012, les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Dounda ont mis au point une technique de manipulation du génome, qui est sur le point de révolutionner la biologie et la médecine. Projetons-nous encore un peu plus loin dans le futur et tentons d’apercevoir ce que l’humain pourrait être capable de faire avec CRISPR-Cas9 et autres dans ses mains !