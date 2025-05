Conférence

Mais comment les généticiens parviennent-ils à décrypter dans l’ADN des populations d’aujourd’hui les grandes étapes de notre histoire des plus anciennes aux plus récentes ? Que nous apprennent ces découvertes ? Sommes-nous toutes et tous issus d’une migration africaine ? Sommes-nous, au fond, toutes et tous des métisses génétiques ?