Du bush australien aux rives des grands lacs canadiens en passant par les prairies françaises, les dernières découvertes des...
Ouvrir et fermer à volonté une molécule d’ADN comme une fermeture éclair avec une précision de quelques bases ?...
La présentation par Darwin de la théorie de l’évolution représente une des plus grandes étapes de notre compréhension du...
La science moderne, en particulier les avancées en génétique, permet aujourd’hui de prédire certaines maladies avec un degré de...
D’où vient cette cette notion de biologie qui réconcilie génétique et embryologie ? Qu’est-ce que nous lèguent nos aïeux ? Quel...
L’histoire de l’être humain commence il y a 7 millions d’années, lors de la séparation des lignées de l’Homo...
La génétique classique fonde l’hérédité sur les concepts de génotype et de phénotype. Dans les années 70, la biologie moléculaire...
La reproduction est un pilier de l’évolution, mais elle est souvent mal comprise. Faut-il vraiment être « le plus...
Les tests ADN ont la cote. Certains ont pu remplir les pages manquantes de leur histoire familiale. Reportage.
Désactiver ou insérer un gène, introduire ou corriger une mutation particulière… L’édition génomique permet aujourd’hui de modifier tous types...
Qu’est-ce qui différencie l’homme du chimpanzé ou du bonobo : pas grand-chose, puisqu’il partage plus de 98% de son...
Les tests ADN et les kits prétendant révéler les origines de vos ancêtres font un tabac. Mais transmettre ainsi...
La sélection naturelle a produit ce qui existe aujourd’hui sur notre planète. Mais nous ne dépendons plus des limites...
À Dinard en Bretagne, une mission scientifique donne le top départ d’un ambitieux programme de recherche intitulé ATLASea. Il...
Des scientifiques ont développé une théorie novatrice et controversée sur les virus. Généralement synonymes de maladies et de mort,...
Vous souhaitez découvrir les enjeux de la génomique ? Suivez la masterclass de Jean-François Deleuze, généticien au CEA.
Quinze millions de particuliers dans le monde auraient déjà eu recours à des tests ADN, interdits en France. Percer...
Une nouvelle méthode scientifique tente de prouver une découverte aussi fantastique que terrifiante : un de nos gènes semblerait...
Les spécialistes sont unanimes : la biologie connaît une révolution aussi décisive que la découverte de l’ADN ou le...
Le futur des humains est-il inscrit dans notre ADN, ou se jouera-t-il sur des exploits individuels ?
