Conférence

L’Ours des Pyrénées appartient à l’espèce appelée Ours brun (Ursus arctos), largement répandue dans le monde. Mais, en France, les Pyrénées constituent son ultime refuge depuis près d’un siècle, à tel point que l’un et l’autre sont devenus indissociables. Cette conférence présentera d’abord l’animal dans son milieu en s’attachant plus particulièrement à ce qui caractérise sa vie dans les montagnes pyrénéennes, forcement différente de celle des Ours des Abruzzes, de Scandinavie ou d’Alaska. Mais c’est surtout de son histoire mouvementée avec les Hommes qui partagent son territoire dont il sera question. Abondant autrefois dans les Pyrénées, il a bien failli disparaitre à cause de ceux-ci. Mais d’autres se sont mobilisés pour le sauver. Pour assurer la survie de cette espèce dans les Pyrénées, il faut d’abord comprendre pourquoi ses effectifs ont décliné au point d’atteindre le seuil de l’extinction. A quelles menaces l’Ours brun doit-il faire face dans les Pyrénées ? Quelles mesures de conservations sont en place ou devraient l’être ? Seront-elles suffisantes pour que l’Ours retrouve sa place dans l’écosystème pyrénéen ? Autant de questions auxquelles cette conférence tentera de répondre.