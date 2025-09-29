Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Impressionnant combat entre deux markhors, rois des falaises En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.

Documentaire Un serpent à sonnette défend ses petits en dépit du danger Les serpents ne sont pas connus pour leur instinct maternel mais le serpent à sonnette fait exception à la...

Documentaire Des lions prennent en chasse une girafe Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.

Article Les races de chats ayant l’espérance de vie la plus courte Lorsqu’on adopte un chat, il est naturel de se demander combien de temps il partagera notre vie. L’espérance de...

Documentaire Le dipneuste, un poisson préhistorique qui peut respirer dans l’air comme un mammifère Le dipneuste doit son extraordinaire longévité à une mutation qui lui permet de résister aux sécheresses. Images tirées du...

Article Le grand requin blanc : le souverain des prédateurs marins Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...

Documentaire Un kangourou de 1m80 s’attaque au caïd du clan Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...

Documentaire Avoir un bébé dans la poche n’empêche pas ce wallaby de crapahuter dans la montagne Chassés pour leur fourrure et délogés par les éleveurs de la région, il ne reste que 10 000 pétrogales...

Article Conseils pour adopter un chat en toute sérénité Adopter un chat est une aventure remplie de tendresse, mais aussi de responsabilités. Pour que cette expérience se déroule...

Documentaire Un chat de compétition Chaque année au Pavillon baltard feline show est élu le plus beau félin du monde… Un documentaire d’Elodie Ségalin,...

Documentaire L’éléphant, un livreur au top 25 ans à risquer sa vie auprès des humains

Documentaire Jurassic Fight Club – Les rivières de la mort Un groupe de pachyrhinosaurus est attaqué par deux albertosaurus : repoussé jusque sur la rive d’un fleuve en crue,...

Documentaire Les grands prédateurs de l’océan Les grands prédateurs de l’océan jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique des milieux marins. Ces redoutables chasseurs, au...

Documentaire Les armes de la nature – Les maitres du camouflage \r

Les animaux terrestres et marins usent de techniques variées et parfois surprenantes pour se protéger des prédateurs ou attraper...

Documentaire Les chevaux en spectacle Un spectacle grandiose se prépare au Stade de France. Comment se conçoit un spectacle à la gloire de la...

Documentaire Chasseur de venin – Guerre de la frontière Donald Schultz rentre en Afrique du Sud afin de prélever du sang sur des guépards royaux, deux gros rhinocéros,...

Documentaire Le plus grand de tous les cobras Aussi à l’aise dans les cours d’eau du continent Africain que dans les forêts en altitude, le cobra des...