Documentaire

Nous vous proposons de faire connaissance avec les tritons et les salamandres et de vous faire découvrir quelques uns des aspects les plus surprenants de leurs comportements. Vous serez surpris par l’étonnante mutation des tritons qui passent d’une vie terrestre terne et discrète à une vie aquatique faite de débauche de couleurs et de formes lors de leurs parades nuptiales. Vous serez étonnés par les méthodes de chasse et de surveillance de territoires employées par les salamandres.