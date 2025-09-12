Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal parfaitement adapté au milieu aquatique.
Pourquoi les dinosaures ont disparus ? Changement climatique, épidémies, astéroïde ? Les paléontologues ne sont pas tous d’accord sur...
Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...
Souvent sous-estimés, les animaux lents ont su s’adapter aux milieux les plus variés partout dans le monde. Du paresseux...
Les fourmis ont colonisé la plupart des milieux terrestres. Présentes toute l’année et en grand nombre, leur diversité de...
L’apprentissage est plus compliqué que prévu pour les lionceaux.
L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire,...
Le putois est un prédateur redoutable à qui il arrive de chasser le lapin dans la campagne française.
Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
Chaque année depuis 14 ans, le concours du plus beau chat de France est un rendez-vous incontournable pour tous...
Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...
Sur les traces d’un groupe d’éléphants mené par la matriarche Knobe Nose, vous découvrirez comment ces géants de la...
Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...
L’Éthiopie, premier producteur de miel d’Afrique, abrite environ 10 millions de colonies et plus de 500 espèces de plantes...
Le parc national d’Amboseli, au Kenya, est un petit paradis, l’un des derniers au monde. La savane qui s’étend...
Également appelés « vaches de mer », les lamantins, de gros mammifères aquatiques herbivores, vivent dans les lagunes des eaux caribéennes....
Petit moment de détente.
Le serpent tigre (Notechis scutatus) est l’un des reptiles les plus redoutables de l’Australie. Ce serpent, célèbre pour son...
