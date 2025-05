Documentaire

Dans le silence glacé des pôles, les prédateurs s’activent avec instinct et stratégie. Au nord, un ours polaire hume l’air au-dessus de la banquise immaculée : sous une fine pellicule de neige, un jeune phoque marbré se cache. Quelques pas, un coup de patte… et le repas est servi. Sous la glace, les bélugas chassent le flétan à vue, en partageant entre eux les meilleurs coins de pêche. À l’opposé du globe, les léopards de mer chassent en silence. Ils observent, mémorisent, planifient. Leurs proies ? Les manchots, dont ils connaissent parfaitement les habitudes. D’un pôle à l’autre, cette fresque animale nous entraîne dans une année de survie, d’intelligence et d’adaptation aux extrêmes de notre planète.

Réalisé par Julien Naar et Frédéric Bernadicou