Documentaire

Dans la jungle équatorienne, Mathieu De Goulaine s’est lancé un défi : créer le plus grand élevage de papillons au monde. Dans ses 50 hectares de forêt, ce passionné nous amène à la recherche des plus beaux spécimens de la planète. Entre apprentissage et contemplation, découvrez un paradis verdoyant aux mille et une couleurs.

Un documentaire de Mathieu Courdesses.