9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme, voici des êtres que l’on penserait venus d’un monde imaginaire. Avec des couleurs changeant plus vite que l’œil ne peut le percevoir, les animaux qui vont nous accompagner tout au long de cette émission ont su se faire une place de choix dans la culture populaire et scientifique. C’est grâce à ces êtres que nous avons pu élucider le fonctionnement de notre propre cerveau malgré les millions d’années qui nous séparent, et la recherche commence tout juste à s’intéresser au potentiel d’un corps mou et pour autant constamment en mouvement.

Ensemble, nous allons tenter d’y voir plus clair dans le jeu de ces paradoxes de l’évolution. Petit tour dans la pensée tentaculaire des céphalopodes.