Podcast

Il est le 4e animal préféré des français, derrière le chien, le chat et le cheval… Le dauphin est la star de cette émission du labo des savoirs. Réputé pour son intelligence et ses capacités de communication, il est le plus étudié des mammifères marins. Existe-t-il un langage dauphin ? Pouvons-nous apprendre à communiquer avec eux ? Comment s’organisent leurs relations sociales ? Y a t-il réellement des guerres entre clans ? Et enfin, comme le dit Orelsan dans sa chanson « Basique », les dauphins sont-ils des violeurs ?