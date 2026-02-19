Documentaire

Isolation, sécurité des accès, décorations intérieures, adaptation permanente aux conditions météo… L’homme n’est pas le seul à faire preuve d’ingéniosité architecturale ! Certaines constructions animales peuvent même lui faire de l’ombre.

A travers quatre aventures de constructions animales, ce film explore les incroyables secrets de fabrication de ce monde sauvage, au plus près du génie de chacun : le génie hydraulique du castor, dans les prairies humides du Wyoming, le génie chromatique de l’oiseau jardinier dans l’épaisse brousse australienne, le génie nidificateur des chimpanzés de Tanzanie, et le génie collectif de la fourmi rousse aux lisières des bois du Jura.

Ce documentaire nous plonge au cœur de chacune de ces structures, à hauteur d’animal, pour mieux découvrir ces instincts bâtisseurs millénaires qui détiennent la clé de la survie de chacun. Une belle leçon d’architecture.

Un documentaire de Lucas Allain

